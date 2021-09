Vermexio, Lealtà e Condivisione "Onoreremo il Patto per la città del 2018 se il programma dell'amministrazione sarà coerente"

Le grandi manovre per le amministrative 2023 a Siracusa sono già iniziate e il tema politico su candidature e coalizioni è da alcune settimane "caldo".

Dopo il ritiro del sostegno all'amministrazione Italia da parte del Pd e di Italia Viva, c'è chi, come Fabio Granata immagina uno scenario con 3 poli e la ricandidatura di Francesco Italia, ma c'è anche chi come Lealtà e Condivisione ritiene prioritaria la costruzione della coalizione prima di occuparsi della scelta del candidato.

"E' una questione di metodo - dichiara a Siracusa Post il presidente Ezio Guglielmo - prima bisogna avere la coalizione e poi decidere tutti insieme chi sarà il leader. Non si può scegliere il pilota - chiarisce ulteriormente il concetto - se non c'è ancora la macchina sulla quale correre".

Il presidente di Lealtà e Condivisione, poi, insiste sulla necessità di allargare al centrosinistra la coalizione proposta da Granata, ritenuta insufficiente: "E' inferiore - spiega - a quella originaria del 2018, mentre il centrodestra nel frattempo è cresciuto".

"Invece - prosegue - valuto positivamente le dichiarazioni rilasciate di recente dal sindaco Italia che vanno verso l'aggregazione e l'inclusione".

Allora gli chiediamo: "Ci sono da aspettarsi colpi di scena nel rapporto che lega il movimento che lei presiede all'amministrazione?"

Guglielmo risponde senza esitazioni: "Allo stato non c'è nessun problema e fino a quando il programma dell'amministrazione sarà coerente con il Patto per la città sottoscritto nel 2018, noi lo onoreremo".