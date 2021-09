Il Comune di Priolo acquisisce l'edificio ex suore: ospiterà gli alunni del plesso "Orazio Di Mauro"

Priolo ha un nuovo edificio scolastico. Il Consiglio comunale ieri sera ha approvato con 11 voti a favore e un astenuto, l’acquisizione dell’immobile ex suore di via Bondifè. Nel nuovo edificio saranno trasferiti gli alunni del plesso scolastico “Orazio Di Mauro”.

“Un’iniziativa - ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - intrapresa a seguito dell’ordinanza di chiusura per ragioni igienico-sanitarie della scuola “La Pineta”. Se avessimo realizzato una nuova opera pubblica sarebbe costata molto di più e avremmo impiegato più tempo visto che avremmo dovuto espletare 4 gare, 2 per la progettazione e 2 per l’appalto dei lavori. Nell’arco di pochi giorni provvederemo al trasferimento degli arredi, concordando con i dirigenti scolastici la parte che riguarda la sistemazione degli alunni, per soddisfare le esigenze del 1° e del 2° Istituto Comprensivo”.

Durante la seduta del Consiglio, il sindaco Pippo Gianni ha ripercorso le tappe che hanno portato all’acquisizione dell’edificio, ricordando che l’operatore economico che ha partecipato al bando ha anche costruito gratuitamente la palestra annessa all’edificio. “Abbiamo anche chiesto - ha proseguito il primo cittadino - di darci una mano per trasferire le classi della Di Mauro nella nuova scuola. Nel plesso “Orazio Di Mauro”, dal 16 settembre, aprirà i battenti per la prima volta a Priolo una scuola superiore, una succursale dell’Istituto Ruiz di Augusta, con indirizzo elettrotecnico. Nel frattempo, ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione dall’Asp di Siracusa, dall’assessore regionale alla Sanità e dal magnifico rettore dell’Università di Messina per istituire la facoltà di Scienze Infermieristiche, che arriverà fino a 100 posti e sarà utile in termini occupazionali in vista dell’apertura del nuovo ospedale di Siracusa. Alla scuola “Orazio Di Mauro” partiranno anche i master ambientali, grazie all’accordo con l’Università di Catania, i corsi per la dispersione scolastica e i corsi di formazione per gli antichi mestieri”.

Il dirigente del IV settore, Isidoro Marchetti, ha poi chiarito che l’edificio ha tutti i requisiti necessari: agibilità, certificazione antisismica, antincendio, accatastamento e tutto il resto. “Il valore - ha precisato il dirigente - è di oltre 1 milione 970 mila euro. Il Comune di Priolo ha dunque risparmiato oltre un milione di euro e visto che il Comune ha già presentato richiesta di finanziamento ed è stato ammesso in graduatoria, questa operazione potrebbe addirittura risolversi a costo zero”.

“Dotare i nostri ragazzi di una scuola nuova, adeguata alle loro esigenze - ha detto il presidente del consiglio comunale Biamonte - diventa un risultato importante per il paese. Importante anche il fatto che il Comune non spenderà nessun euro in più, visto che i locali sono perfino dotati di climatizzatori e l’unica cosa che dovrà fare è il trasferimento degli arredi”.