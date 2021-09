Arriva il transfer per Siracusa per l'argentino Tomas Paschetta: è tra i convocati per la partita con il Taormina

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio al De Simone per il Città di Siracusa in vista del debutto in campionato domani a Taormina.

Alla vigilia della sfida del “Bacigalupo”, è arrivato il transfer del difensore ventottenne argentino Tomas Paschetta che, pertanto, sarà tra i convocati.

Esprime soddisfazione il direttore sportivo Salvo Bianco: “Mi preme anzitutto ringraziare Lautaro Tarquini, procuratore del giocatore, che ci ha messo in condizione di avere a disposizione il ragazzo senza problemi. Siamo contenti che il transfer sia arrivato in tempo per la prima di campionato. Avremo bisogno anche di Tomas per raggiungere risultati importanti”.

Il dirigente azzurro parla anche dell’incontro di domani: “Conosciamo bene i nostri avversari – sottolinea – e sappiamo che affronteremo una squadra valida, attrezzata per disputare un grande campionato. Noi però non siamo da meno. Sarà una partita equilibrata in cui dovremo tenere alta l’attenzione in ogni momento. Dispiace non essere al completo, ma chi andrà in campo farà il suo dovere”.

Non sarà della sfida l’infortunato La Delfa, alle prese con un guaio muscolare. Per il resto tutti convocati anche se Ricca e Pepe non sono nelle migliori condizioni fisiche.

Questi comunque i convocati. Portieri: Ferla e Meo; difensori: Mignemi, Pannitteri, Midolo, Costa, Paschetta, Giordano, Catinella; centrocampisti: Schisciano, Kanwi, Ricca, Di Natale, Fichera, Puzzo, Polito; Attaccanti Pepe, Montagno, Melluzzo, Gennaro. Indisponibili Sciacca, La Delfa e Ortisi. Non convocato Papa.