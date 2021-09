A Siracusa autobus aggiuntivi per il trasporto scolastico

Saranno incrementati gli autobus per il trasporto degli studenti a Siracusa.

La rassicurazione è arrivata nel corso di una riunione del Tavolo di coordinamento per la didattica in presenza che si è svolta questa mattina in collegamento da remoto, presieduto dal prefetto, Giusi Scaduto.

Hanno partecipato i rappresentati degli assessorati regionali dell'Istruzione, delle Infrastrutture e della Mobilità, del Libero Consorzio di Siracusa, dell'Ufficio scolastico provinciale e delle società di trasporto.

Queste ultime hanno confermato la disponibilità a garantire, nei limiti della capienza stabilita dalle norme vigenti, i servizi aggiuntivi che saranno per intero finanziati dalla Regione.

Il Tavolo di coordinamento tornerà a riunirsi alla fine di settembre per effettuare un primo monitoraggio.