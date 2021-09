Al via il campionato di serie A, la Teamnetwork Albatro in trasferta a Bressanone

Tutto pronto per la nuova stagione del massimo campionato di pallamano. Domani prima giornata della Serie A Beretta edizione 2021-2022. Per la Teamnetwork Albatro debutto in trasferta sull’impegnativo campo del Bressanone.

“Sarà una stagione entusiasmante e noi dovremo essere bravi a mettere entusiasmo in tutto quello che faremo – commenta coach Peppe Vinci al termine dell’ultimo allenamento al Pala Corso – Siamo coscienti che sarà un campionato difficile e che abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Di sicuro ci impegneremo per avere una partenza migliore rispetto allo scorso anno anche se le prime due giornate ci vedranno giocare contro due pretendenti al titolo. Non andiamo a Bressanone a fare una vacanza. Faremo la nostra partita e daremo il massimo in campo.”

La comitiva blu-arancio parte nel pomeriggio alla volta del Trentino. Tra i volti nuovi quello di Giovanni Rosso che torna a vestire la casacca Albatro dopo avere conquistato lo scudetto con il Conversano.

“Siamo una squadra rinnovata e diremo la nostra – sottolinea il numero 27 siracusano – Ci siamo prefissati di crescere piano piano, partita dopo partita. Bressanone è sicuramente una delle squadre più attrezzate di questo campionato. Un torneo che immagino molto interessante per la presenza di roster rinnovati e nuove squadre.”

Con Murga ai box per il pieno recupero in vista del rientro, gli unici superstiti dell’ultima stagione sono Marko Bobicic, Nicolò Argentino, Gabriele Nobile e Gianluca Vinci. “Molte squadre hanno alzato il livello – dice proprio Vinci – e sarà sicuramente un campionato difficile. Ci saranno sempre due campionati: da una parte le pretendenti allo scudetto, dall’altra chi lotterà per conquistarsi la permanenza. Il nostro obiettivo, in questa prima fase, è di far meglio del girone di andata dello scorso anno. Dobbiamo fare più punti possibili.”

In casa Bressanone un altro ex Conversano, Arnad Hamzić, Marco Fantinato e Ardian Iballi arrivati dal Cassano e Stefano Arcieri in arrivo da Siena.