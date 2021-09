In casa marijuana, hashish e denaro contante: arrestato 24enne ad Avola

E' accusato di produzione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne arrestato dalla Polizia ieri pomeriggio ad Avola.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e di denaro contante.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di marijuana, già in parte suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, 25 grammi hashish, 1 pianta di marijuana coltivata in vaso, 3 bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente.