Nasconde in casa una pistola e munizioni: arrestato 28enne di Siracusa

Un 28enne siracusano arrestato per detenzione di arma clandestina e di munizionamento.

Il giovane con precedenti in materia di stupefacenti e allo stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per altra causa, è finito nelle rete degli investigatori della Squadra Mobile che indagano sulla presenza di armi e munizioni illegalmente detenute da un giovane residente nella zona della Mazzarrona.

Dopo aver identificato il 28enne e individuato il suo appartamento, ieri lo hanno fermato non appena uscito di casa. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Nell’abitazione è stata rinvenuta un’ulteriore dose dello stesso stupefacente che gli è costata la segnalazione quale assuntore.

Ma sul fondo dell’armadio della camera da letto del ragazzo, è stato trovato uno zainetto rosso all’interno del quale c'erano una pistola modificata calibro 9 e 6 cartucce.

Da qui gli arresti domiciliari disposti per il 28enne in attesa dell’udienza di convalida.