Diffida del Codacons al Comune di Siracusa: disagi ingiustificabili per il rinnovo della carta d'identità

Una diffida al Comune di Siracusa per i disagi lamentati dai cittadini per il rinnovo della carta d’identità.

Lo ha annunciato il presidente provinciale del Codacons Siracusa, l’avvocato Bruno Messina: “Abbiamo appreso che nella Circoscrizione Santa Lucia in Via Caltanissetta si possono attendere ore e addirittura giorni per il rinnovo della carta d’identità. Nel 2021 è inaccettabile recarsi diverse volte allo sportello comunale o aspettare in coda, magari con la pioggia, il proprio turno perché non è attivo il sistema di prenotazione on-line.

Verificheremo - aggiunge - se il problema riguarda il Ministero dell’Interno, dal cui sito va effettuata la prenotazione, o gli Uffici del Comune. Siamo certi che l’amministrazione comunale risponderà dicendoci che i motivi dei disagi sono legati alla carenza di personale negli uffici, o al sistema informatico, ma questo non può giustificare ciò che accade. Non si tratta di un fatto nuovo, di un episodio isolato, ma di qualcosa che si ripete da tempo, che denota, quindi, una cattiva organizzazione. Abbiamo la carta d’identità aggiornata a quella elettronica - conclude - ma i servizi pubblici sono gli stessi di tanto tempo fa”.