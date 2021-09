Furto in abitazione a Floridia, arresti domiciliari per una 35enne

Arrestata per furto in abitazione una 35enne di Floridia.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma sono iniziate lo scorso aprile quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa riceve una segnalazione di furto in abitazione. Al loro arrivo i militari trovano le finestre dell’abitazione tutte spalancate e le luci accese; all’interno non c'era nessuno, ma qualcuno si era introdotto da una finestra forzandola e aveva messo a soqquadro le stanze. Vicino all'abitazione è stata notata un’auto parcheggiata con all’interno due donne, entrambe note alle forze dell'ordine. Nella vettura è stata rinvenuta una grande quantità di materiale elettrico di vario genere (un flex, un’elettropompa, dei motori per lavatrici, fili elettrici per impianti, etc.), attrezzi da lavoro per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. Il proprietario dell'appartamento arrivato sul posto ha riconosciuto gran parte del materiale trovato nell’auto.

Da qui l'arresto della 35enne, che aveva in uso la vettura nella quale è stata rinvenuta la refurtiva. Per lei sono stati disposti dal Gip gli arresti domiciliari.