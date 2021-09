Presentata la 13ma edizione dello Slalom Città di Avola

Presentata la 13° edizione dello Slalom Città di Avola, gara valida per il Trofeo D'Italia Centro – Sud , per la Coppa Aci Sport 5^ Zona e per il Campionato Siciliano con coefficiente 1,5, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 settembre.

"Il percorso della gara - spiega Sergio Imbrò, Vice Presidente Automobile Club Siracusa e coordinatore Siracusa Pro Motor Sport - si rifà alla Coppa Belmonte che mi auguro possa riprendere come Cronoscalata. Riuscire a organizzarla significa entrare in empatia col territorio. Avola era già pronta, si trattava di proseguire il rapporto col Comune e abbiamo trovato terreno fertile per l'alta vocazione motoristica”.

“Per noi la destagionalizzazione degli eventi attraverso la bellezza naturale è fondamentale - dice il sindaco Luca Cannata - Sono sindaco da dieci anni, ho visto crescere la manifestazione a livello agonistico con la Viemme Corse e abbiamo anche pensato alla Coppa Belmonte, ma per adesso aver portato lo Slalom a questi livelli è un bel risultato”.

Sul valore dello sport come volano promozionale e elemento di unione si è soffermato l’assessore allo Sport di Avola Luciano Bellomo:“Per noi è importantissimo lo sport e lo Slalom è un punto di riferimento. Quest'anno l'attività incalza con calcio, il ciclismo per il quale Avola sarà sede di Partenza del Giro di Sicilia e proprio la prossima domenica con un appuntamento di Triathlon”.

A fianco delle istituzioni per il profilo organizzativo l’Automobile Club Siracusa come ha fatto sapere la direttrice Francesca La Martina.

La parte tecnica ed operativa del week end avolese è stata illustrata dal Direttore di Gara Manlio Mancuso: "Lo Slalom si svolgerà a porte chiuse. Tutti coloro i quali potranno accedere lo faranno previo accreditamento. Non ci saranno deroghe. Si potrà seguire la manifestazione in Diretta streaming sui canali social dell’evento. Il percorso di 2,850 Km sarà super controllato con 55 unità e con 2 mezzi di soccorso meccanico e due di soccorso sanitario avanzato, oltre al team decarcerazione antincendio”.

Il Presidente della Tm Racing Giovanni Vinci è intervenuto come rappresentante del sodalizio con più titoli regionali slalom e anche ultimo ad aver vinto la competizione con il messinese Emanuele Schillace. “Questa è una gara molto apprezzata, il tracciato è stretto, molto guidato e di conseguenza impegnativo e indipendente. Il nostro Emanuele Schillace ha vinto qui due volte con la 1400 e con la 1600 su un percorso che non permette di sbagliare”.