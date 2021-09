Vaccinazione anti covid, sul ciclo completo la provincia di Siracusa è al 60,69%

In provincia di Siracusa, secondo i dati aggiornati a oggi, ad aver completato il ciclo vaccinale anti covid è il 60,69% della popolazione. All'appello mancano ancora 32.499 persone che per la maggior parte appartengono alla fascia 12-59 anni.

Il Comune con più vaccinati è Buscemi con il 78,61%, l'ultimo è Francofonte con il 48,2%.

Nella bassa classifica ci sono Ferla (55,09), Floridia (56,6%), Lentini (58,38%), Melilli (57,33%), Noto (56,97%), Priolo (56,13%), Canicattini (58,87%), Solarino (55%).

Superano il 60% tutti gli altri Comuni: chi di poco come Augusta (60,36%), Avola (60,28%), Carlentini (61,46%), Portopalo (60,23%), Rosolini (62,22%). Tra questi c'è Siracusa con il 62,81% della popolazione vaccinata.

Poi ci sono i Comuni che fanno registrare percentuali migliori come Buccheri (68,17%), Cassaro (68,73%), , Palazzolo (71, 76%), Pachino (65,26%), Sortino (65,15%).