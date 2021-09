Cerimonia di apertura dell’anno sociale 2021/2022 del Lions Club Siracusa Host

Meeting di Apertura dell’anno sociale 2021/2022 del Lions Club Siracusa Host presieduto dall’avv. Pier Francesco Rizza, alla presenza del Governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Dott. Francesco Cirillo.

Presenti alla cerimonia il Past Presidente del Consiglio dei Governatori avv. Salvatore Giacona, il 1° vice Governatore dott. Maurizio Gibilaro, il segretario Distrettuale avv. Giuseppe Vaccaro, il tesoriere distrettuale dott. Gaetano Ambrogio, il presidente di Circoscrizione avv. Antonella Bona, il presidente di zona dott. Giuseppe Reale, il presidente Leo dott. Marco Bono.

Presenti Officers distrettuali e Presidenti dei Lions Club Eurialo, Aretusa e Archimede.

Nel corso della manifestazione sono state consegnate onorificenze a soci del Lions Club Siracusa Host che si sono particolarmente distinti per l’attività lionistica svolta: il Melvin Jones Fellow a Nestore De Sanctis, Riccardo Lo Monaco, Bruno Maltese e Vincenzo Mauro. Nestore De Sanctis ha ricevuto anche il riconoscimento Progressive Leo Club Advisor Five Years Service per l’attività promossa per il Leo Club.

Il presidente Pier Francesco Rizza ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Lions nel tessuto sociale della città quale “club leader” che svolge attività propositiva nei confronti degli enti pubblici ma che altresì svolge una attività sussidiaria a sostegno delle persone fragili. In questo ambito, durante l’anno, verranno proposti e sviluppati progetti di assistenza alle comunità che avranno una incidenza diretta ed un impatto sociale. A tal fine sono già stati costituiti i comitati operativi che svilupperanno i progetti a vantaggio della cittadinanza.

Nelle conclusioni il Governatore del Distretto 108 YB dott. Francesco Cirillo ha ringraziato tutti per la grandissima prova di solidarietà dimostrata dai soci Lions in occasione della raccolta a favore dei profughi Afgani.