In possesso di coltello e strumenti per lo scasso: denunciato 30enne

Trovato in possesso di un coltello a serramanico e di strumenti atti allo scasso, è stato denunciato da agenti delle Volanti.

L'uomo, 30enne, è stato sottoposto a controllo questa notte intorno alle 2,30 in via Immordini, a Siracusa e il ritrovamento dell'arma da taglio e degli attrezzi, gli è costata la denuncia. L'uomo è stato deferito anche per aver fornito ai poliziotti false generalità.