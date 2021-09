Avvicendamento alla guida del comando provinciale dei Carabinieri: il col. Tamborrino lascia Siracusa per Roma

Avvicendamento alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa.

Il colonnello Giovanni Tamborrino, dopo 3 anni, lascia Siracusa e da lunedì sarà Roma dove occuperà il ruolo di Capo Ufficio personale del Comando delle scuole dell'Arma dei Carabinieri.

Questo mattina al Comando di viale Tica l'incontro di saluto con i giornalisti nel corso del quale ha ripercorso a grandi linee i tre anni di lavoro nella provincia aretusea: "E' stato un periodo formativo che mi ha restituito grandi soddisfazioni sul fronte del contrasto allo spaccio di droga e sulla soluzione di delitti risolti in poche ore dai Carabinieri. Poi la pandemia che è stato come un impegno in guerra ai cui tutti gli uomini hanno risposto con grande impegno".

Infine il riferimento sul piano personale: "A Siracusa lascio un pezzo di cuore".

Il nuovo comandante provinciale è il colonnello Gabriele Barecchia che sarà nel capoluogo la prossima settimana.