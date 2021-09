Coronavirus, 111 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 877

Oggi sono 111 i nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 877 con 823 ricoverati con sintomi, altri 116 in terapia intensiva e 29 decessi che si riferiscono uno oggi, sette di ieri, 14 di lunedì 6 settembre, 2 di domenica 5 settembre, tre del 3 settembre e due del 2 settembre.

A Siracusa capoluogo si contano oggi 425 positivi con 24 ricoverati in regime ordinario e 1 in terapia intensiva

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 28.016.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

Ecco la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna delle 9 province: Messina 243, Catania 171, Palermo 138, Siracusa 111, Agrigento 79, Trapani 48, Caltanissetta 47, Ragusa 38 ed Enna 2.