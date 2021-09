Furti e atti vandalici alla Parrocchia della Mazzarrona, il delegato di quartiere: "Servono maggiori controlli"

"Maggiori controlli sul territorio". Questa la richiesta che il delegato del sindaco per il quartiere Grottasanta, Alessandro Maiolino ha avanzato al Prefetto e alle forze dell'ordine dopo gli ultimi episodi di furti e atti vandalici perpetrati ai danni della Parrocchia San Corrado Confalonieri alla Mazzarona.

“La fondamentale presenza dello Stato - scrive Maiolino in una nota - ha evitato che Mazzarona si trasformasse in un territorio senza regole. Per

continuare in questo solco, chiedo alle istituzioni di valutare la possibilità di una aumentata presenza, anche visiva, con l’impiego di uffici mobili e/o servizi appiedati, a presidio della zona.

Questo – conclude – anche per non scoraggiare l’importantissima attività del parroco, don Antonio Panzica e della comunità che oggi, più di ieri, svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza ai bisognosi”.