La Banda musicale di Canicattini Bagni a Roma in udienza da Papa Francesco

Il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, questa mattina a Roma, ha chiuso le celebrazioni del 150° anniversario della nascita (24 aprile 1870) in udienza da Papa Francesco.

La Banda, oltre 40 elementi, è stata accompagnata dal sindaco Marilena Miceli, dal vice sindaco Pietro Savarino, dal presidente del sodalizio Sebastiano Scaglione, dal direttore M° Sebastiano Liistro, dal direttore del giornale della Banda “Una Marcia in più”, Paolo Amato, che ha portato in dono una copia del giornale, dal parroco Don Sebastiano Ferla, dal prof. Tanino Golino che per l’occasione ha realizzato un bassorilievo sul tema “A Janiattini ogni porta n'musicanti” che è stato donato al Pontefice, dai componenti del consiglio di amministrazione oltre che da molti concittadini.

Nella grande sala delle udienze Pontificie, l’Aula Paolo VI – Nervi, la Banda di Canicattini Bagni ha eseguito per Papa Francesco una trascrizione del “Lamento del Santissimo Cristo”, canto in dialetto siciliano cantato dai “Nuri” durante il Venerdì Santo e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, il Libro delle pratiche espressive e dei repertori orali.