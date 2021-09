Femminicidio a Bronte, la vittima è una 46enne originaria di Noto

Era originaria della provincia di Siracusa, per l'esattezza di Noto, la 46enne Ada Rotini uccisa oggi a Bronte dal marito Filippo Asero.

La donna, secondo quanto scrive Catania Today, sarebbe stata raggiunta da fendenti mentre si trovava in strada insieme all'uomo che accudiva come badante, anch'egli rimasto ferito. Asero dopo aver ucciso la moglie ha tentato il suicidio accoltellandosi al petto.

Alla base dell'omicidio ci sarebbe la causa di divorzio.

In via Boscia dove si è consumato il fatto di sangue sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso che ha soccorso il presunto omicida, l'uomo che la donna assisteva è stato trasportato al pronto soccorso di Bronte.