Tre tifosi augustani denunciati per violazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia

Tre giovani augustani denunciati dalla Polizia per non aver ottemperato all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria durante l’incontro di calcio tra F.C. Megara Augusta 1908 e A.S.D. F.C. Priolo Gargallo, il 5 maggio scorso.

I tre risultano sottoposti a Daspo Giudiziario per 2 anni, emessi dal Tribunale di Siracusa per pregresse violazioni al Daspo.