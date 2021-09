Controllo del territorio ad Augusta, multe per 3.500 euro

Controllo del territorio da parte dei Carabinieri ad Augusta che hanno verificato numerosi esercizi commerciali, 373 persone e 188 veicoli.

I militari hanno eseguito perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la guida con il telefono cellulare, con la revisione periodica del mezzo scaduta di validità, senza l’uso del casco protettivo, per la mancata copertura assicurativa. Un uomo, trovato alla guida sotto l’effetto dell’alcool, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa: sottoposto all’esame dell’alcoltest, aveva superato il limite consentito dalla legge ovvero 0,5 g/litro, toccando lo 0,78 g/litro.

Elevate complessivamente sanzioni per circa 3.500 euro, sottratti 60 punti dalle patenti di guida, ritirati 5 documenti di circolazione, 2 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per 60 giorni e 2 veicoli sequestrati. Un giovane catanese segnalato come assuntore di stupefacenti poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.