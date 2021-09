Siracusa ricorda Salvo Randone a 30 anni dalla morte

A 30 anni dalla sua scomparsa, Siracusa si appresta a celebrare Salvo Randone, uno dei suoi figli più illustri ed uno dei più grandi talenti

del teatro italiano. Tre gli eventi in programma all’Antico Mercato, due spettacoli, il primo giovedì 9, alle 21, con “Maggio 43” di e con Davide Enia e il secondo giovedì 16 settembre alle 21, con lo spettacolo “Il lupo e la luna. Un cunto di parole rivelate” di e con Petrangelo Buttafuoco. La Terza iniziativa è un convegno in programma per sabato 11, alle 18 con la testimonianza di Tuccio Musumeci.

“La Città non dimentica il suo più grande attore, interprete indimenticabile al quale dedichiamo un importante convegno e due grandi eventi

teatrali. Ma troveremo altre forme adeguate a un ricordo permanente del nostro concittadino”: lo dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata.

Tutti gli eventi saranno su prenotazione e nel rispetto della vigente normativa anti covid.