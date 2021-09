Istituita a Priolo la figura dell'Ispettore ambientale comunale

Approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Priolo il regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore ambientale comunale.

Sarà pubblicato un bando di selezione per il reclutamento dei volontari e sarà realizzato un corso di formazione. Inoltre l’amministrazione potrà chiudere accordi con altre associazioni di volontariato sempre per le stesse finalità.

”Si tratta di un’opportunità per tutti i cittadini di collaborare con l’amministrazione Comunale da veri protagonisti - chiarisce il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Biamonte - Gli Ispettori non si sostituiranno a chi già fa attività di controllo, ma daranno loro supporto nella vigilanza e nel presidio del territorio.

Il civico consesso ha poi deciso di dare mandato di effettuare ulteriori verifiche riguardo la "Dichiarazione di esistenza / inesistenza prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'immobile realizzato abusivamente, acquisito al patrimonio comunale".

Infine è stato approvato dall'aula il riconoscimento di un debito fuori bilancio su cui il Giudice di Pace di Siracusa aveva emesso una sentenza esecutiva.

Rinviato il punto 5 dell'ordine del giorno per integrare il regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici per spese sanitarie a favore di cittadini indigenti.