Controlli nei locali pubblici di Ortigia ad Agosto, sanzioni per 20.000 euro

Controlli a tappeto della Questura di Siracusa nei locali pubblici del capoluogo a Ferragosto e degli ultimi due weekend di agosto per verificare tra l'altro anche il rispetto delle normative anti covid.

Complessivamente gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura hanno controllato 35 locali, la maggior parte nel centro storico di Ortigia, che quest’anno hanno fatto registrare un record di presenze.

Complessivamente sono state notificate sanzioni amministrative, per oltre 20.000 euro, ad alcuni gestori che sono stati sorpresi a violare le normative anti covid e le norme del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

In particolare un locale del Castello Maniace ha svolto in via prioritaria l’attività di trattenimento danzante in deroga alla licenza posseduta di somministrazione di alimenti e bevande ed un altro locale, sul lungomare di Ortigia, per il medesimo motivo: aveva organizzato una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni e per aver consentito un assembramento in deroga alle vigenti norme anti covid.