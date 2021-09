Agevolazioni sulla Tari a Melilli, 1.3 milioni di euro per contributi a cittadini e imprese

Contributi straordinari per ulteriori agevolazioni per i cittadini e le imprese del territorio di Melilli: si tratta di 500mila euro per la riduzione della Tari ad imprese ed aziende del territorio e 800mila euro come contributo per le attività produttive, le imprese e le famiglie che sono state danneggiate dalla pandemia Covid-19.

“Si tratta - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carta - di un sostegno concreto alle attività produttive ed a tutte le famiglie del nostro Comune che si sono trovate in difficoltà in questi mesi di pandemia. Per far ciò abbiamo operato una modifica al bilancio corrente e stanziato le somme necessarie".