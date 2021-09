Caditoie stradali a Siracusa, al via interventi di pulizia

Una serie di interventi di pulizia della caditoie stradali, per favorire il deflusso dell’acqua piovana, sono stati programmati dall’amministrazione comunale e dalla Tekra, la società che si occupa del servizio di Igiene urbana.

Gli interventi saranno effettuati in diverse zona della città e sarà effettuata solo nelle ore notturne, dalle 22 alle 4 del giorno dopo; inizieranno domenica prossima e si concluderanno il sabato successivo.

Il primo in via Siracusa, corso Giulio Cesare, via Edmondo De Amicis, piazza Bonanno, piazza Eurialo, via Alcide De Gasperi e in ronco Petrera.

La sera del 13, la Tekra opererà nelle vie Bengasi, Rodi e Malta, per poi spostarsi il giorno dopo in viale Regina Margherita, viale Montedoro, via dell’Arsenale, viale Armando Diaz, dove le operazioni si concluderanno la mattina del 16 settembre.

Per le due notti successive la pulizia delle caditoie riguarderà: riviera Dionisio il Grande, lo sbarcadero Santa Lucia, via allo Sbarcadero Santa Lucia e via dell’Unità d’Italia.

Per agevolare i lavori, il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un'ordinanza per il restringimento delle carreggiate per una lunghezza di 10 metri, 5 metri prima e 5 dopo le caditoie interessate. Negli stessi tratti sarà in vigore il divieto di parcheggio con rimozione coatta dei mezzi.