Messa in sicurezza del territorio, a Buscemi 995mila euro

Buscemi nell'elenco dei Comuni beneficiari del contributo del Ministero dell'Interno da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Al Comune di Buscemi, che nel 2020 ha partecipato al bando, saranno destinati 995.000.

La somma sarà utilizzata per la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza di Costa Pernice, l'area lungo la Sp 39 Traversa nord, che necessita di interventi urgenti, per fronteggiare l'instabilità del territorio, reso sempre più fragile a causa dei cambiamenti climatici e degli incendi.