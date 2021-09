Adattamento ai cambiamenti climatici, il Comune di Siracusa partecipa con una scheda progetto

Il Comune di Siracusa parteciperà con una scheda progetto al programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano proposto dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Previsti 9 interventi, per un totale di 662.797 euro sui 662.996 stanziati per Siracusa per l’abbattimento delle “isole di calore”, causa dei picchi di oltre 48 gradi raggiunti questa estate, il miglioramento del drenaggio urbano con conseguente attenuazione dei fenomeni di allagamento dovuti alle sempre più frequenti “bombe d’acqua”.

Si è scelto di intervenire nei pressi di scuole, strutture pubbliche quali il centro servizi di viale Santa Panagia e l’Ufficio tecnico in via Brenta, quartieri periferici come Belvedere e Cassibile, o più densamente popolati, quali Tiche ed Akadina.

“Speriamo - dichiara il sindaco Italia - di poter aggiungere ai risultati già ottenuti con i finanziamenti sulla qualità dell’abitare, sulla mobilità, case popolari e sulle scuole, un nuovo tassello sul piano del verde urbano che aumenti la capacità di resilienza della nostra città alle sfide che il clima ci impone”.

Saranno messi a dimora oltre 160 nuovi alberi abbinati ad altri interventi per il miglioramento della permeabilità del suolo, l’abbattimento delle isole di calore, il recupero depurazione e riuso delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale, la riduzione di inquinanti e polveri sottili, l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il recupero estetico-architettonico delle aree di progetto.

“Questo- dichiara l’assessore al Verde pubblico Carlo Gradenigo- permetterà di ridurre l'utilizzo di energia per il raffreddamento degli edifici e darà la possibilità a studenti, bambini e anziani di godere del potere rinfrescante degli alberi nelle aree verdi vicine a casa, scuola e posti di lavoro".

Alle azioni strutturali saranno associate il monitoraggio fisico chimico dei dati climatici nelle aree di intervento, e una campagna di sensibilizzazione e formazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici".