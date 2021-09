Coronavirus, 68 nuovi positivi in provincia di Siracusa, In Sicilia 875

Oggi sono 68 i nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 875 con 850 ricoverati con sintomi, altri 116 in terapia intensiva e 29 decessi che si riferiscono 5 al 06 settembre, 12 il 5 settembre, 5 al 4 settembre, 4 al 3/ settembre e 2 al 7 settembre.

A Siracusa capoluogo si contano oggi 432 positivi con 23 ricoverati in regime ordinario e 2 in terapia intensiva

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 28.547 di cui 27.581 in isolamento domiciliare.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna delle 9 province: Palermo 292, Catania 232, Messina 20, Siracusa 68, Ragusa 36, Trapani 102, Caltanissetta 29, Agrigento 61, Enna 35.