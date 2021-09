Mense aziendali e green pass, confronto tra imprese metalmeccaniche e sindacati

L’obbligatorietà del Green pass per accedere alle mense aziendali è stato il tema al centro di un incontro nella sede di Confindustria Siracusa tra il presidente della sezione Imprese Metalmeccaniche, Giovanni Musso, e i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Angelo Sardella, Antonio Recano e Santo Genovese.

"Non accetteremo mai nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense - hanno ribadito i sindacati - E’ importante, invece, non abbassare la guardia ed usare i dpi a prescindere se si è vaccinati o meno”.

"Sicuramente per tutte le parti sociali l’ obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Un dato degno di nota - dice Giovanni Musso – è che effettivamente con il D.L. 105/2021 il legislatore non ha incluso espressamente le mense aziendali tra i luoghi per l’accesso ai quali è obbligatorio il green pass. E’ stata la risposta alla Faq che ha precisato che per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, sia necessario esibire la certificazione verde, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. Certificazione che non occorre per accedere alle aree break destinate al consumo dei pasti in autonomia, senza somministrazione di cibo da parte dell’azienda o di società esterne. L’accesso a tali aree rimane, quindi, libero, osservando le misure di sicurezza".

Le parti alla fine hanno concordato di sensibilizzare le aziende a tenere alta la guardia sui contagi da Covid e sono concordi nel ritenere che per garantire una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro dal contagio Covid occorre rendere il green pass obbligatorio”.