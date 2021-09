Nuova copertura per la scuola materna Radino e per la palestra del plesso “Edificio Nuovo” a Priolo

Appaltati a Priolo i lavori di rifacimento della copertura della scuola materna “Girolamo Radino”.

“A seguito di un sopralluogo - dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - ci siamo accorti che esistevano problemi di isolamento. A parte qualche piccola manutenzione, o meglio qualche rattoppamento, la scuola non era seriamente manutenzionata da anni. Noi abbiamo optato per un lavoro risolutivo, realizzando una nuova copertura, che risolverà definitivamente il problema delle infiltrazioni d’acqua e garantirà la salubrità dei locali”.

“In aggiunta agli interventi nella scuola materna “Radino” - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - abbiamo appaltato i lavori di realizzazione di una nuova copertura anche nella palestra del plesso “Edificio Nuovo” di via Salso. Saranno rivisti pure tutti gli infissi, per risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni. Avviate – conclude il primo cittadino - anche le manutenzioni ordinarie; tutti i plessi saranno pronti ad accogliere gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico”.