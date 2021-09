Parcheggia sulle strisce pedonali in Ortigia e minaccia i vigili urbani: denunciata

Due persone denunciate dalla Polizia municipale di Siracusa tra venerdì e ieri.

Venerdì pomeriggio una giovane donna, riferiscono dal Comando provinciale, ha reagito male all'invito della pattuglia della Municipale in servizio sul Ponte Umbertino a non sostare sulle strisce pedonali. E non solo ha rivolto minacce agli operatori ma si è anche rifiutata di fornire la sua identità.

Da qui la denuncia per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le sue generalità.

Ieri, invece, gli agenti hanno denunciato un cittadino marocchino di 53 anni per inottemperanza del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Siracusa il 21 agosto scorso, e per lesioni. Lo straniero, in stato di ebbrezza, aveva aggredito un volontario in occasione di una manifestazione automobilistica.

Oltre alla denuncia anche la notifica di un nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale.