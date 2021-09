Controlli antidroga in via Santi Amato, 64enne ai domiciliari

Controlli antidroga in via Santi Amato dove un 64enne, alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di una busta.

Gli agenti hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno trovato 23 dosi di hashish.

Da qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: L'uomo è stato pertanto ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Nel corso degli stessi controlli, sempre in via Santi Amato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 11 grammi di marijuana.