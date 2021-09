Covid, l'andamento a Siracusa: 449 positivi con 22 ricoverati e 2 in terapia intensiva

Scende il numero dei positivi a Siracusa città ma sale quello dei ricoverati.

Il dato aggiornato a ieri, 6 settembre, conta, infatti 449 positivi con 22 ricoverati in degenza ordinaria e altri 2 in terapia intensiva.

Tra i positivi il numero maggiore appartiene alla fascia d'età dai 20 ai 29 anni con 85 contagiati; seguono coloro che hanno tra i 12 e i 19 anni con 67 positivi e poi coloro che hanno tra i 50 e i 59 anni con 65 contagiati.

Sono 63 nella fascia 40-49 e 56 i positivi tra i 30 e 39 anni, scendono a 38 i positivi nella fascia 60-69 e a 20 nel range 70-79 per poi arrivare a 11 contagiati tra gli over 80.

La prima fascia, che va da 0 a 11 anni, conta invece 44 positivi.

I ricoverati vanno dai 30 anni in su, mentre le due persone in terapia intensiva fanno parte delle due fasce tra i 50-59 e 60-69 anni.