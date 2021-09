Gli appuntamenti di settembre per “Siracusa scrive (…ma poi legge?)”

Secondo degli appuntamenti extra di settembre per “Siracusa scrive (…ma poi legge?)”, il ciclo di conversazioni e presentazioni di libri di autori siracusani nel Dehors della Pasticceria Neri.

Domani, martedì 7 settembre, alle 19, l’attore Michele Dell’Utri che converserà con due studentesse, Eleonora Acquaviva e Annalisa Gurrieri, sul tema “Quella voglia di fare teatro… a scuola, in città, sul palco!”. Come sempre a fare gli onori di casa sarà Franco Neri che, con il giornalista Aldo Mantineo, ha ideato e promosso questo ciclo di incontri estivi “targati” Matrice POP(olare) nell’ambito delle iniziative di “Alfio Neri per la cultura”.

Giovedì 9 settembre, sempre con inizio alle 19, un appuntamento doppio che avrà come protagonisti due avvocati, Santi Terranova e Valerio Vancheri, entrambi anche autori di romanzi, che dialogheranno “incrociando” le presentazioni dei loro ultimi lavori: “La saggezza del gabbiano” (Duetredue edizioni) di Santi Terranova e “The musical box” (self publishing) di Valerio Vancheri.

La rassegna prevede ancora un altro appuntamento, giovedì 16 con Annalisa Stancanelli e il suo “Mistero siciliano” (Mursia) e concluderà il suo cammino martedì 21 settembre con la presentazione del nuovo progetto di realizzazione della “Banca del libero pensiero”.