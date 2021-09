Lutto nel mondo del cinema: è morto Jean Paul Belmondo

E' morto a 88 anni l'attore francese Jean Paul Belmondo. Lo hanno reso noto i suoi stretti collaboratori.

Nato a Neuilly-sur Seine nel 1933, aveva incominciato la sua carriera nel teatro recitando Moliere e Rostand. Nel 1956 il film "Fino all'ultimo respiro" lo lancia come attore della Nouvelle Vague. Lavora poi in decine di pellicole d'azione e in commedie brillanti dove rivela una particolare predilezione per i ruoli di duro, cinico ma arguto e simpatico in cui dispiega anche le sue notevoli doti di stuntman.