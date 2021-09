Il Comune di Floridia in dissesto, la comunicazione dei Revisori dei conti

Il Comune di Floridia è in dissesto finanziario. La conferma ufficiale arriva attraverso una comunicazione del collegio dei Revisori dei conti

"Sin dall’inizio del mio mandato - scrive il sindaco Marco Carianni - ho messo mano alla situazione finanziaria e contabile del Comune, cercando di farlo uscire da una condizione patologica e difficile che, come asserisce il collegio, vive da tanti anni, ma, sin dall’inizio, la strada era chiara.

Ed è da questa consapevolezza - aggiunge - che bisogna cominciare a costruire il futuro della città, facendo tesoro dei tanti errori che sono stati commessi negli ultimi anni per evitare di ripeterli in futuro.

Avrei tante cose da dire, accuse da muovere, ma non siamo in tribunale e, onestamente, non lo ritengo rispettoso nei vostri confronti. Anche perché noi promuoviamo la società della bellezza, la cultura dell’impegno, e non quella del risentimento e dell’odio che è un cancro sociale.

Da qui, adesso - conclude Carianni - bisogna ricominciare. Da qui, adesso, dobbiamo rinascere".