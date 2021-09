Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli presidente e segretario di Cna Siracusa

Rosanna Magnano è la nuova presidente provinciale di Cna Siracusa. La Magnano è stata eletta all'unanimità dall’assemblea.

Segretario provinciale è stato eletto Gianpaolo Miceli.

I componenti eletti della presidenza sono, oltre alla stessa Rosanna Magnano, Gianluca Bottaro, Nunzio Samarelli, Fabio Cannavà, Marcella Monaco, Alessandro Celeste, Giuseppe Bellanza, Giovanni Casto e Daniela Romeo.

Ad aprire ieri i lavori dell'assemblea provinciale di Cna, nell’aula magna dell’Istituto Einaudi, moderati dal giornalista Giovanni Polito, sono stati Nello Battiato, presidente regionale di Cna e Giuseppe Cascone, vicepresidente nazionale.

Innocenzo Russo, presidente uscente ha tenuto la relazione di fine mandato.

Sono intervenuti Marco Romano, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Catania che ha ricordato l’importanza della formazione,

Maria Iangliaeva Gallitto, presidente regionale di Cna Turismo e Nina Tanasi, presidente comunale di Cna Palazzolo Acreide.

Presente all’assemblea Giovanni Cafeo, parlamentare regionale segretario della commissione Attività Produttive.

Prima delle operazioni elettorali, è stato il segretario nazionale Sergio Silvestrini a presentare la sua relazione all’assemblea, intrisa da una parte di orgoglio e soddisfazione per i risultati ottenuti, dall’altra di proposte e soprattutto auspici per il futuro, a cominciare dall’utilizzo dei fondi Pnrr, fino alle vaccinazioni che, secondo Silvestrini, “rappresentano la più grande assicurazione per la ripartenza economica del Paese, evidentemente impossibilitato a subire nuove chiusure”.

Standing ovation” al termine dell’assemblea per l’intervento di Pippo Gianninoto, storico segretario di Cna che lascia il suo ruolo non senza aver ricevuto una targa di riconoscimento.