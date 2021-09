Raccolta di beni di prima necessità per i profughi afghani ospiti a Sigonella

Vestiti, coperte e tanti beni di prima necessità per i profughi afghani che si trovano attualmente ospiti della base di Sigonella.

Alla consegna c’erano anche i soci del Club Lions di Lentini: "Una vera corsa contro il tempo - dice Angelo Lopresti, presidente del sodalizio Lions lentinese - dopo l’appello lanciato dal governatore del Distretto 108 Yb Sicilia del Lions Clubs International, Franco Cirillo, che ha messo in moto una macchina senza eguali nella missione per la solidarietà verso chi ha bisogno”.

La risposta Lionistica è stata straordinaria a vari livelli e da parte dei tanti clubs isolani.