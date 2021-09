Salta il Pride 2021 a Siracusa per l'impennata di contagi covid

Slitta al prossimo anno il Siracusa Pride, previsto per il 12 settembre. La decisione è stata presa dal Comitato in considerazione dell'impennata dei contagi da Covid19.

"Non sarebbe possibile garantire adeguate misure di sicurezza per l'affluenza dei partecipanti - si legge nella nota ufficiale - e le iniziative alternative in forma statica ne snaturerebbero il significato. A malincuore e con profondo dispiacere - dichiarano il presidente di Stonewall Siracusa, Alessandro Bottaro e la presidente di Arcigay Siracusa, Lucia Scala - abbiamo deciso di non fare nessuna manifestazione che non contenga al suo interno il corteo, cuore delle identità di tutte le persone lgbt+ e fulcro vivo della storia, dai moti di Stonewall fino ai giorni nostri. Oggi più che mai, avremmo avuto bisogno di esprimere noi stessi, le nostre identità, le nostre famiglie. Avremmo dovuto dare forza al Ddl Zan che rischia la morte in culla. Tutto questo avremmo dovuto fare, ma ci siamo arresi al nostro senso di responsabilità ed alle nostre coscienze consapevoli dei limiti che il periodo ci impone. Ciò non esclude che, stiamo già lavorando a numerosi eventi, alcuni che sosterranno il dibattito a favore del Ddl Zan, ed altri che ci traghetteranno Verso il Pride 2022".

Il Comitato del Siracusa Pride, composto da: Stonewall Siracusa, Arcigay Siracusa, Amnesty International – Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Ass. Culturale A Bedda Sicilia, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Cav Ipazia, Cgil, Cobas Scuola Siracusa, Giosef Siracusa, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rea (Rete Emporwerment Attiva) – Rete Degli Studenti Medi, Uil, Unione Degli Studenti Siracusa, Zuimama Arciragazzi, hanno rilasciato una dichiarazione .