Giuseppe Grienti nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa

Giuseppe Grienti, Primo Dirigente della Polizia di Stato, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, è il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa.

Grienti è in servizio dal 1989, dopo aver frequentato il corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato alla Questura di Palermo dove ha diretto l’Ufficio Volanti, per poi ricoprire tutta una serie di incarichi alla Questura aretusea e nei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia.

Da gennaio 2018 Grienti è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e ha guidato numerose operazioni di polizia giudiziaria e da dirigente dell’Ufficio Immigrazione, ha operato nel fronteggiare l’eccezionale emergenza del flusso migratorio verso le coste della provincia di Siracusa.

Da agosto 2018 ha diretto la Divisione P.A.S.I. della Questura di Catanzaro e successivamente, da giugno 2019, quella della Questura di Enna.