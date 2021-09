Terza settimana di lavoro per l'Ortigia in vista dell'inizio della nuova stagione

Terza settimana di lavoro per l'Ortigia, in vista dei primi impegni della nuova stagione, che verrà inaugurata dalla prima fase di Coppa Italia (17-19 settembre). In casa biancoverde, si attende con entusiasmo il ritorno dei quattro nuovi vicecampioni del mondo Under 20, Filippo Ferrero, Francesco Condemi, Andrea Condemi e Lorenzo Giribaldi.

“Abbiamo fatto due settimane di preparazione con buoni volumi di lavoro - dichiara il tecnico Piccardo - svolgendo quasi sempre doppio allenamento. La squadra ha risposto bene. I dieci elementi che ho al momento a disposizione sono arrivati in buonissime condizioni, così come saranno i nazionali di ritorno da Praga. Sicuramente faremo un common training a Palermo, con quattro allenamenti in programma, poi ci sarà il primo turno di Coppa Italia, che è già importante perché qualifica per la Final Eight. Se sarà possibile, dopo, vorremmo fare un altro common training qui a Siracusa prima dell'Euro Cup”.

Il tecnico biancoverde si è soffermato poi sul nuovo acquisto, il centroboa Filip Klikovac: “Quella di Klikovac è stata una scommessa, sia da parte sua che da parte nostra. Filip è un centroboa che ho cercato e seguito per tanti anni, ha voglia di rimettersi in gioco al livello che lo compete e noi cercheremo di aiutarlo a raggiungere questo obiettivo”.

“La squadra è stata svecchiata a livello importante – ha continuato Piccardo - sia dal punto di vista dell'età media (che si è abbassata ulteriormente), sia da quello numerico, perché siamo scesi da una rosa di 16 elementi a una di 14. Abbiamo uno zoccolo duro di giocatori di esperienza e poi 6-7 giovani che si apprestano ad assumere un ruolo da protagonista. La partenza di Rocchi comporterà il fatto che due o tre giovani dovranno intraprendere la via del terzino e quindi imparare ancora, come stanno già facendo in questi anni. Senza Giacoppo, invece, dovremo giocare meno difese statiche e sicuramente dovremo cambiare qualcosa in tal senso.

Riguardo agli obiettivi di questa stagione ha detto ancora - se ripetessimo quello che abbiamo fatto l’anno scorso, arrivando quinti, andando in finale di coppa Italia e giocando una buona Euro Cup, saremmo contenti. Sicuramente questa è una squadra proiettata sulla crescita e sul miglioramento negli anni, ma questa stagione è forse quella più importante per questo gruppo”.