Granata rilancia il Patto per la città di Siracusa

"Sveleniamo il dibattito politico e prepariamoci ad accompagnare al meglio Siracusa nella transizione da un vecchio modello di sviluppo legato al polo industriale e al pubblico impiego a un altro attorno ai servizi, alla cultura, al turismo e alla transizione energetica ed ecologica".

Così l'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata che rilancia il Patto per la Città.

"Bisogna lavorare sulla rigenerazione di tutti i nostri quartieri, difendere l’acqua pubblica, i beni comuni e il paesaggio, migliorare qualitativamente e nella copertura di organico la macchina amministrativa comunale, incentivare la piccola e media impresa, valorizzare l’enorme Patrimonio culturale nella sua interezza e rafforzare l’offerta formativa e universitaria, dare regole certe al centro storico per garantire la qualità della vita di residenti e viaggiatori, rilanciare le zone balneari, Belvedere e Cassibile e tanto altro.

Il Patto per la Città - aggiunge - ripartirà da Francesco Italia come garante politico di uno schieramento civico alternativo al vecchio centro sinistra e al centro destra cittadino.

Noi lavoreremo per rafforzare e rilanciare il Patto su un progetto costretto a volte a scelte impopolari - conclude - ma ben consapevole della prospettiva politica e culturale sulla quale indirizzare la nostra città".