Guida in stato di ebbrezza, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: denunciato 34enne di Lentini

Guida in stato di ebbrezza, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: sono i reati per i quali a Lentini la polizia ha denunciato un uomo di 34 anni.

La scorsa notte l’uomo, durante un controllo in via Ciccio Ciciulla, è stato sorpreso alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, confermato dal test con etilometro ed è stato sanzionato.

Qualche ora più tardi, il 34enne ha dato vita ad una lite su strada con il padre e all'intervento della Volante si è scagliato contro gli agenti.