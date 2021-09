Furti e atti vandalici nelle chiese siracusane, il sindaco Italia: "Necessaria azione coordinata che li reprima"

Le chiese siracusane da settimane nel mirino di ladri e vandali. Numerosi gli episodi alla Chiesa della Mazzarrona e adesso anche alla basilica santuario della Madonna delle Lacrime.

Come riferisce il sindaco Francesco Italia, ieri l'ultimo in ordine temporale, ma gìà qualche giorno fa ignoti si sono introdotti al santuario.

"Si tratta di un fenomeno che merita la necessaria attenzione da parte delle istituzioni per un'azione coordinata che lo reprima - dichiara il primo cittadino -

Aldilà dell'aspetto etico di fatti che si configurano come vere e proprie profanazioni di luoghi di culto, e che per questo dovrebbero essere intangibili, va riconosciuto - conclude - che le parrocchie svolgono, in contesti spesso difficili, un ruolo di assistenza e sostegno alle famiglie per le quali non sempre l'aiuto pubblico è sufficiente”.