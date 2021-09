"Questo giorno che incombe" di Antonella Lattanzi è l'opera vincitrice del Premio Vittorini

"Questo giorno che incombe" di Antonella Lattanzi è l'opera vincitrice della XX edizione del Premio letterario nazionale "Elio Vittorini".

Ieri sera la proclamazione sul palco del Teatro comunale di Siracusa.

La Giuria, riunita nella mattinata, ha così motivato la sua decisione: "Nel romanzo di Antonella Lattanzi c'è una esemplare convergenza di crudo realismo e straniamento visionario, una coraggiosa esplorazione del cuore di tenebra e delle perturbanti rivelazioni che la più consueta e rassicurante realtà quotidiana prudentemente cela e incautamente sprigiona.

E’ un romanzo, quello della Lattanzi, che all’ambizione del suo intento sa unire una potenza narrativa che avvince, che fa sospendere il fiato in un’attesa febbrile: requisito, quest’ultimo, latitante da anni nella narrativa che si definisce “postmoderna” per non confessarsi uggiosa e pleonastica.

E’ un romanzo sulla maternità, ma pure sulla deriva dei rapporti umani e della vita familiare, e ancor più sulla inabitabilità del nostro presente, sulla impenetrabile coltre di mistero che ottenebra la vita pubblica d’un paese costretto, ben oltre le mura domestiche, a subire nefandezze sempre occultate o mistificate. Il privato diventa, perciò, metafora del pubblico: del nostro sopravvivere e brancolare tra misteri dolorosi che non conosceranno redenzione".