Incidente autonomo sulla Pachino-Portopalo: ferita una donna

Incidente autonomo ieri pomeriggio sulla Sp 21, la strada che collega Pachino a Portopalo.

Una Fiat 500, per cause da stabilire, ha finito la sua corsa ribaltandosi su un lato.

La donna alla guida ha riportato lievi ferite al braccio ed è stata affidata alle cure del 118.

Sul posto, per i rilievi del caso anche i vigili urbani di Pachino.