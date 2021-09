Cristian Mignemi è un nuovo giocatore del Siracusa. Nato in provincia di Parma l’8 aprile 2002, proviene dalla Primavera del Catania.

Esterno basso di sinistra, può giocare anche a destra con il piede inverso. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della squadra ducale, dove ha fatto tutta la trafila per complessivi 7 anni, ha vinto anche uno scudetto under 15 nel 2017. Poi 3 anni nelle giovanili del Catania e qualche allenamento con la prima squadra, ma nessuna convocazione.

“Sono contento di essere a Siracusa, molto motivato e deciso a fare qualcosa di importante – queste le prime parole del giovane difensore azzurro – Sono arrivato in una piazza importante e ho tanta voglia di far bene”.

Mignemi parla anche della gara di domani con il Santa Croce, ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. All’andata, sei giorni fa, successo 1-0 degli azzurri: “Sono concentrato sulla partita di domani – osserva - e pronto a fare la mia parte se il mister mi chiamerà in causa. Vogliamo vincere e regalarci il passaggio al turno seguente”.

La società azzurra ha tesserato anche Lino Polito, centrocampista esterno classe 2002 proveniente dalla Rg Siracusa.

Questa mattina seduta di rifinitura degli azzurri al “Nicola De Simone” sotto una leggera pioggia. Al termine, l’allenatore Roberto Regina ha diramato la lista dei convocati. Portieri: Ferla, Meo e Papa; Difensori: Giordano, Costa, Mignemi, Midolo, Pannitteri, Catinella; Centrocampisti: Puzzo, Polito, Schisciano, Kanwi, Fichera, Ricca; Attaccanti: Gennaro, La Delfa, Melluzzo, Pepe, Montagno. Indisponibili il difensore Paschetta (in attesa di transfer) e i centrocampisti Sciacca (impegnato con la nazionale di beach soccer) e Ortisi (infortunato).

“Abbiamo una settimana di lavoro in più sulle gambe ma non siamo ancora al top – ha detto il tecnico Regina – Affronteremo la partita di domani con l’intento di passare il turno pur senza strafare perché l’obiettivo principale è sempre quello di non farsi male in vista del campionato. Non sarà semplice ma noi ce la metteremo tutta per superare l’ostacolo Santa Croce. I ragazzi si sono allenati bene e sono fiducioso”.