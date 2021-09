Controlli antidroga in via Santi Amato, arrestato 44enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. questa l'accusa contestata ad un 44enne sorpreso dagli agenti delle Volanti in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, in possesso di numerose di cocaina, crack, hashish e marijuana.

L'uomo ha cercato invano di disfarsi della droga ed è stato arrestato. In attesa del giudizio con rito direttissimo per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.

Nell’ambito dei controlli antidroga, sempre in via Santi Amato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 0,15 grammi di cocaina, 1,50 grammi di hashish e 0,50 grammi di marijuana.