Revoca concessione della Cittadella dello Sport, gli ex consiglieri comunali del M5S: "Segnale giusto anche se tardivo"

Sulla revoca della concessione della Cittadella dello Sport intervengono gli ex consiglieri comunali del M5S: "Prendiamo atto che, anche se con colpevole ritardo, finalmente l'amministrazione ha risolto il contratto con il gestore della Cittadella dello sport. Come gruppo consiliare questa è stata una delle nostre più convinte battaglie iniziata più di due anni addietro nelle aule consiliari con la presentazione di una nostra interrogazione sulle utenze non corrisposte dall'ente gestore (primo firmatario consigliere Burgio).

Il segnale dato ieri dall'amministrazione comunale, seppur tardivo, ci vede soddisfatti nell'ottica del rispetto dei diritti dei cittadini siracusani spesso, troppo spesso, negati".