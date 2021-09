Il covid non molla, Noi Albergatori "Tornano le difficoltà per il comparto turistico"

"Dopo un agosto con flussi turistici da vero record, i primi giorni di settembre sembrano aver subito un’inversione di rotta": così Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori e vicepresidente nazionale di Assohotel che prefigura un inverno difficile.

"Gli alberghi arrancano il passo - dice - tavoli liberi di bar e ristoranti. Di fatto il comparto turistico si ritroverà, a breve, con il rischio concreto di patire rilevanti danni d’immagine e soprattutto di natura economica per le restrizioni conseguenti. I pochi villeggianti che nei prossimi mesi resisteranno al desiderio di intraprendere una vacanza - dichiara - si guarderanno bene dal trascorrerla in Sicilia e di conseguenza nella nostra città, scegliendo mete turistiche più sicure. Gli stranieri hanno già dato forfait. Con la scarsità di prenotazioni principalmente del mercato estero, l’hotellerie, per settembre e ottobre, attenderà lo speranzoso last minute di fine settimana del turismo di prossimità. Ma - conclude - Potrà mai bastare per non scoraggiare l’anticipata chiusura degli alberghi?”